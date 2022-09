Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones per tenir un cultiu i 13,4 quilos de cabdells de marihuana en una casa de la urbanització Club de Golf Peralada

Un dels arrestats pels Mossos és la treballadora de la immobiliària que havia llogat l'habitatge i també participava en la plantació

La parella detinguda són una dona i un home, de 54 i 59 anys i a qui acusen de ser presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric.

La detenció és el resultat d'una investigació iniciada a principis del mes de setembre per part de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Figueres quan van tenir coneixement que en una casa de la urbanització Club de Golf Peralada podia haver-hi una plantació interior de marihuana.

Durant la fase inicial de la investigació van detectar que l’immoble tenia un elevat consum d’electricitat i la instal·lació estava connectada de forma fraudulenta a la xarxa elèctrica de distribució.

Arran de les comprovacions, el 15 de setembre pels volts de les onze del matí, efectius de la Unitat d’Investigació i l’Àrea Regional de Recursos Operatius van fer una entrada i perquisició a l’immoble, on van localitzar 778 plantes de marihuana, 13,4 quilograms de cabdells de marihuana, 6.040 euros en efectiu i fulls de comptabilitat on es mostraven les compres de material per les plantacions.

En les estances hi havia una infraestructura perfectament muntada per tal d'afavorir el ràpid creixement de les plantes. Entre altres, es va intervenir làmpades, transformadors, filtres de carbó, aparells d'aire condicionat, ventiladors entre altres, segons informa el cos policial.

Davant d'aquests fets es va detenir a l’inquilí de l’immoble, a més, la investigació també va deixar al descobert que la treballadora de la immobiliària que havia llogat la casa també era partícip de la plantació. Per aquest motiu, van detenir les dues persones com a presumptes autors d’un delicte contra a salut pública, tràfic de drogues i també per defraudació de fluid elèctric.

Els detinguts van passar el dia 16 a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres qui va decretar llibertat amb càrrecs.