Els abocaments de tota mena de deixalles i estris al carrer de manera descontrolada és un problema generalitzat a molts municipis de la comarca. A Figueres fa temps que plou sobre mullat a causa dels diferents entrebancs que ha trobat l’Ajuntament a l’hora de renovar o generar noves concessions per als diferents serveis de neteja. Litigis judicials per part de les empreses que optaven a aconseguir una licitació o conflictes laborals, amb vagues incloses instigades pels sindicats, han estat una constant aquests darrers anys.

Mentrestant, l’Ajuntament ha treballat per a resoldre els conflictes del dia a dia, entre ells el de l’acumulació d’abocaments al voltant de les zones de contenidors. «Estem fent un sobreesforç per a tenir la ciutat neta. Per això recentment hem incorporat dues camionetes de recollida de materials abocats a la via pública i que volten constantment per la ciutat. Aviat adquirirem un camió de gran tonatge per a complementar aquest servei», explica el vicealcalde i conseller delegat de Fisersa, Pere Casellas.

Els treballadors que fan aquestes rutes diàries de recollida es troben davant seu situacions ben galdoses. «Recollim de tot, des d’electrodomèstics com rentadores i televisors, a pots de pintura, caixes de plàstic de totes les mides, peces de vehicles i molt de mobiliari de fusta. També matalassos, sofàs i peces de vidre que poden arribar a ser molt perilloses i que sovint apareixen trencades per algú que ha passat abans que nosaltres», relaten mentre fan la seva feina. A la ciutat, hi ha diversos punts negres que són prou coneguts pels dos bàndols, els qui aboquen i els qui recullen. A la zona oest hi ha diferents indrets on es pot acumular tanta brossa que no en fan prou amb un sol viatge. Altres carrers són coneguts per la seva especialitat, com ara el grup de contenidors del carrer Nord, situat entre l’avinguda Vilallonga i la carretera de Llançà, punt habitual d’abocaments d’empreses dedicades al buidatge de pisos.

Per entendre la magnitud del problema, només cal tenir en compte una dada recent, de dijous de la setmana passada, quan en un sol dia les dues camionetes de recollida van arribar a treure deu tones de deixalles urbanes entre el matí i la tarda. Divendres al matí, en canvi, la situació era més normal que de costum mentre vam acompanyar un d’aquests equips durant el primer recorregut del dia. Té una explicació, durant la nit va ploure i els incívics es van quedar a casa.

La problemàtica de la neteja va ser tema de debat en el darrer plenari municipal, quan es va posar a aprovació la pròrroga, fins a l’octubre de 2023, del servei de neteja per part de Fisersa Ecoserveis. El Govern municipal va votar-hi a favor i els grups de l’oposició de Junts per Figueres, Ciutadans i no adscrits de Figueres Futur van ser crítics amb aquesta situació de provisionalitat, la qual consideren que és fruit d’una falta de «voluntat política» per resoldre-la. Els dos primers van votar en contra i els altres es van abstenir.

L’alcaldessa Agnès Lladó va intervenir per insistir en un argument que fa temps que utilitza: «De res no serveixen tots els esforços que puguem fer per tenir neta la ciutat, si continua havent-hi una actitud d’incivisme que trenca totes les normes de convivència». Un incivisme que enutja els treballadors del servei de recollida, «ja que podem haver netejat un espai a primera hora del matí i, quan hi tornem a passar, ja torna a estar ple d’andròmines de tota mena».