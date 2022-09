Figueres convertirà la mobilitat de quatre carrers en zona de «prioritat invertida» donant prioritat als vianants reduint la velocitat màxima dels vehicles a 20 quilòmetres per hora. Es tracta de carrers de plataforma única: carrer de la Jonquera, Barceloneta, Muralla i Peralada. Coincideix en el marc de la Setmana de la Europea de la Mobilitat

Conviuran els vianants i els vehicles de motor donant prioritat als vianants per damunt dels vehicles. Aquesta decisió del Govern, juntament amb la resta de carrers de la ciutat on la velocitat dels vehicles està limitada a 30 quilòmetres per hora, està orientada a pacificar el trànsit en la trama urbana de la ciutat.