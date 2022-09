Roba més de 4.000 euros a un home de 81 anys per l’estafa del fals accident

Un home de 81 anys va patir el 10 de setembre a Navata un robatori amb violència i intimidació quan era víctima de l’estafa del fals accident, que també és coneguda com la del retrovisor. La Unitat d’Investigació dels Mossos de Figueres està treballant per identificar al lladre que hi ha al darrere d’aquest robatori.

Els especialitzats en l’estafa del retrovisor o fals accident solen buscar víctimes d’edat avançada perquè són persones més vulnerables i creuen que més fàcils d’enganyar. Es tracta d’un mètode en què els estafadors provoquen o fingeixen el trencament d’un mirall retrovisor amb una petita col·lisió intencionada i fan creure a la víctima que n’és la culpable. Després, acostuma a entrar en joc un fals treballador de la companyia d’assegurances que convenç la víctima de pagar en efectiu la quantitat requerida per tal de simplificar els tràmits. En el cas d’aquest veí de Figueres els fets van anar diferent, ja que només hi havia un estafador i a més, la víctima es va sentir molt intimidada. El cas va succeir el 10 de setembre a les cinc de la tarda quan l’home anava en cotxe per la carretera d’Olot i a l’alçada de Navata, va sentir un soroll. Després va veure un home que li feia senyals perquè s’aturés. Aquest va aturar el vehicle com va poder i l’estafador li va dir que li havia ratllat el cotxe i que li havia de pagar. Li va reclamar diners i la víctima li va dir que no en duia. El lladre li va dir que li donés les targetes i fins i tot, va obtenir-ne els número PIN. Van anar fins a un caixer de la ciutat de Figueres. En va treure una quantitat elevada però l’estafador li’n va exigir més. Tot això davant la por de l’home d’edat avançada. El lladre el va fer anar fins a casa seva i en total, finalment es va emportar 4.430 euros. Arran dels fets, els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Figueres van obrir una investigació i la Unitat especialitzada es troba fent indagacions per arribar a l’home que va cometre aquest robatori a Navata. Més casos Aquesta no és el primera vegada que hi ha aquest tipus d’estafes a les comarques gironines. Aquest estiu per exemple, els Mossos van detenir un home per estafar 3.600 euros a dos persones d’edat avançada a Roses i a Besalú amb el mètode del fals accident. En aquest cas, l’arrestat va ser un home de 42 anys i en ambdós casos, va fingir tenir una ratllada al retrovisor del vehicle però no va utilitzar la intimidació com a Navata.