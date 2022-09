L'Associació d'Empresaris Roses-Cap de Creus ha lliurat el premi Arjau d'Honor al xef Ferran Adrià, en agraïment a una trajectòria que ha convertit Roses en "pol gastronòmic mundial". "Estic molt agraït per aquest reconeixement, que se suma al que ja va rebre en Juli Soler a la seva primera edició, reafirmant el lligam del Bulli amb Roses", ha dit Adrià. "Estem molt il·lusionats per la propera obertura del museu a Cala Montjoi i per seguir aportant valor a l'entorn", ha afegit. L'acte, que s'ha dut a terme al Teatre Municipal de Roses, ha comptat amb la presència de l'alcalde, Joan Plana, de la directora general de Turisme de la Generalitat, Marta Domènech, o del cuiner i propietari dels restaurants Compartir i Disfrutar, Mateu Casañas.

També hi han assistit el president de l'Associació d'Empresaris Roses-Cap de Creus, Miquel Gotanegra, o el president de la Federació d'Hostaleria de les comarques de Girona, Antoni Escudero, entre d'altres. Gotanegra ha destacat la importància que l'equip d'Adrià hagi decidit mantenir-se a Cala Montjoi amb elBullifoundation i ha fet una crida a convertir Roses en un "epicentre turístic i gastronòmic mundial". El xef Mateu Casañas ha agraït la tasca d'Adrià, a qui ha considerat un "puntal" del món de la gastronomia. D'altra banda, a través d'un vídeo retransmès durant l'acte, el xef Joan Roca també ha remarcat "la gran feina i aportació en la gastronomia i el territori" feta pel guardonat. A través dels premis Arjau els empresaris de Roses reconeixen la tasca de persones vinculades amb el municipi, i la contribució a posicionar-lo com a població turística "capdavantera". Es van impulsar l'any 2015 amb un reconeixement a Juli Soler, l'artífex amb el xef Ferran Adrià del Bulli. Aquest any s'ha entregat per primer cop l'Arjau d’Honor.