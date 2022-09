L'Ajuntament de Figueres oferirà durant el mes d'octubre i novembre dues visites guiades a la casa on Salvador Dalí va passar l'adolescència com a prova pilot per estudiar incloure-la a l'oferta turística de la ciutat. Es tracta del segon pis de la casa Mas Roger, situada a pocs metres de la que el va veure néixer, que és de propietat privada però que va ser de vital importància en la trajectòria artística del pintor. De fet, entre les seves parets hi va pintar alguns dels seus quadres més coneguts com 'Noia a la finestra' . També s'hi va allotjar el poeta Federico García Lorca quan preparava l'estrena de 'Mariana Pineda' o Luis Buñuel.

L'equip de govern descarta adquirir la finca però planteja la possibilitat d'establir convenis amb la propietat si la prova funciona per vincular-la, també, a la visita a la casa natal.