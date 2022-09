L’Ajuntament de Roses ha aprovat inicialment la consolidació de la muralla del sector nord-est del Castrum Visigòtic per així millorar l’accessibilitat i fer visible el mur garantint unes condicions òptimes de conservació i manteniment. Aquesta és una actuació d’urgència, ja que a principis de 2020, a causa dels forts aiguats causats pel temporal Gloria, es va ensorrar una part de les parets d’aquest sector del monument, provocant una esllavissada.

En aquest sentit, la consolidació de la muralla vol evitar més despreniment i col·lapses, i és que aquesta és una zona on s’acumula força aigua. Per aquest motiu, «es col·locaran una sèrie de gabions que permetran evitar la degradació de l’espai, del camí i de la muralla», explica Sílvia Ripoll, regidora de l’Àrea d’Urbanisme. A la vegada, «també s’instal·laran una sèrie de plataformes drenants per intentar reduir la velocitat de l’aigua quan plou, i evitar així esllavissades en el terreny natural», apunta Ripoll.

La consolidació de la muralla del Castrum Visigòtic té un preu de licitació de 69.121,30 euros, IVA inclòs, i un cop adjudicada es disposarà d’un termini de tres mesos per executar l’obra.

Malgrat que aquesta és una actuació d’urgència, des del consistori s’assegura que el projecte vol anar més enllà, i que en un futur es preveu recuperar i consolidar la totalitat de la muralla. «La intenció és aprofitar la incidència que hem tingut per fer visible, amb el temps, tota l’antiga muralla del poblat», afirma Ripoll. «Encara resta molta feina per fer al Castrum. Allà és on queden més deures pendents», afegeix l’alcalde de Roses, Joan Plana.

En aquesta línia, val a dir que aquesta actuació s’emmarca en la voluntat del consistori rosinc de mantenir i potenciar el patrimoni local, «com ha fet l’Ajuntament al llarg de l’època democràtica, tot recuperant monuments com la Ciutadella o el Castell de la Trinitat», anota Plana. «Per això», afegeix, «des de fa uns anys, l’Ajuntament ha impulsat actuacions importants d’excavació, consolidació i adequació de l’entorn del monument».

Declarat Bé Cultural d’Interès Nacional i datat d’entre els anys 650 i 700, el Castrum Visigòtic, també conegut com a poblat del puig Rom, és una de les fortificacions de l’alta edat mitjana més ben conservades de la península Ibèrica. Va estar habitat entre els segles VII i VIII dC. Actualment, a l’interior del recinte es localitza un jaciment arqueològic on es conserven restes d’habitatges, sitges i carrers. El monument és de propietat municipal, i l’accés és lliure durant tot l’any.