L’Associació d’Empresaris Roses-Cap de Creus va lliurar ahir el primer premi Arjau d’Honor al cuiner Ferran Adrià per la seva trajectòria i per haver convertit Roses en un pol gastronòmic mundial. El cuiner, per la seva banda, va mostrar la seva il·lusió per l’obertura del museu a Cala Montjoi i el president de l’entitat, Miquel Gotanegra, va reclamar que no es deixi escapar la «gran oportunitat» que representa elBullifoundation. Els xef Mateu Casañas i Joan Roca van agrair la feina feta per Adrià. «És un reconeixement especial per a una persona que ha estat un referent», va destacar Joan Roca.

«Estic molt agraït per aquest reconeixement, que se suma al que ja va rebre en Juli Soler a la seva primera edició», va indicar el guardonat durant l’acte, que es va portar a terme al Teatre Municipal de Roses. Per Adrià, reafirma «el lligam de elBulli amb Roses» i va mostrar la il·lusió de la propera obertura de elBullifoundation «per seguir aportant valor al nostre entorn». Per a Gotanegra, «el prestigi que representa tenir ara elBullifoundation a Roses és un dels fets més importants de la història del municipi». Per això va reclamar que no es deixi escapar l’oportunitat, que «el juny del 2023 és a la cantonada i cal començar a pensar com senyalitzar i fer visible que Roses és el poble de elBullifoundation». «Roses s’ha de convertir més que mai, en un epicentre turístic i gastronòmic mundial», va demanar. La directora general de Turisme, Marta Domènech, va afegir que no només Roses sinó que Ferran Adrià «ha posat Catalunya, l’Empordà i la Costa Brava en el mapa mental i vital de moltíssima gent». En la mateixa línia, el president de la Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona, Antoni Escudero, manifestava que «sense la figura de Ferran Adrià, l’Empordà no estaria posicionat al món i Roses no seria un destí conegut com ho és ara». De la seva banda, l’alcalde de Roses, Joan Plana, va remarcar l’agraïment del municipi al cuiner «gràcies al qual el nom de Roses s’ha donat a conèixer arreu del món» i amb una «projecció internacional que ha situat cala Montjoi en el centre neuràlgic del món gastronòmic». També va intervenir-hi el xef Mateu Casañas, que es va formar com a cuiner al Bulli i que considera Adrià un puntal pel món de la gastronomia. Per al cuiner Joan Roca, que va intervenir a través d’un vídeo, «ElBulli va ser un punt d’inflexió per a nosaltres». Finalment, Fermí Puig va recordar els inicis de Ferran Adrià i la gran tasca que ha fet. Els premis Arjau són uns reconeixements que els empresaris de Roses concedeixen a persones vinculades amb el municipi, que han tingut una trajectòria modèlica i que amb la seva dedicació i entrega han ajudat a posicionar Roses com a població turística capdavantera. Es va impulsar el 2015 i aquest any s’estrena l’Arjau d’Honor.