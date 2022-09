Una dona va morir ahir assassinada a trets al voltant de les quatre de la tarda en un pis del sector Noguera de la Urbanització d’Empuriabrava. La víctima té uns 60 anys i seria de nacionalitat alemanya.

El presumpte homicida, a qui els Mossos d’Esquadra han relacionat amb poca estona amb els fets, va robar una autocaravana i va fugir. Amb el vehicle, l’home va enfilar per la carretera que va de Roses a Cadaqués. Tot semblava indicar que el seu objectiu era travessar la frontera.

Arran dels fets, s’ha alertat a tots els cossos policials presents d’aquest sector de Girona. Els Mossos de la comissaria de Figueres, la de Roses i policies locals de la zona van seguir la trajectòria del vehicle -que va pujar per la carretera de Roses, que passa per Port de la Selva i Cadaqués- a través de càmeres lectores de matrícules, geocalització, entre altres eines que han permès fer-li un seguiment.

Cinc agents de la Policia Nacional, que van muntar un punt de control al centre de Portbou, el van poder interceptar. L’arrest es va fer davant l’antic edifici de correus de la població, a l’N-260, concretament a la cruïlla dels carrers d’Enric Granados amb Frederic Marès. La Policia Local de Llançà també va perseguir l’autocaravana fins a la població fronterera on el van aturar. Efectius del CNP, policia local i Mossos el van fer baixar d l’autocaravana a punta de pistola, ja que no sortia del vehicle -es trobava a la cabina-. També es va intervenir l’arma -una parabellum de 9 mil·límetres- que podria ser la usada en el crim. La pistola amagada a la zona d’habitacle del vehicle, on també hi havia una bicicleta. El detingut té més de 50 anys i és estranger.

De moment es desconeix el motiu i les circumstàncies que han derivat en l’assassinat. Les primeres hipòtesis apunten a un robatori violent més que a un cas de violència masclista. El jutge instructor ha decretat el secret de sumari sobre el cas.

Un cop va acabar l’aixecament del cadàver, aquest va ser traslladat a l’Institut de Medicina Legal i Forense de Girona on se li practicarà l’autòpsia.

Aquest és el segon crim de la setmana a les comarques de Girona i el sisè a Catalunya. Dijous tot just es van fer les concentracions de condemna per la jove de Campdevànol apareguda morta dimecres a casa seva.