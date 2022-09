El projecte del passeig Lluís Albert de l'Escala s'ajorna fins a l'any vinent

El projecte d’urbanització del passeig Lluís Albert de l’Escala havia de donar el seu tret de sortida aquest hivern. Ara bé, finalment no ho farà fins a la tardor de 2023. I és que el projecte anava vinculat a una modificació de planejament que no s’ha pogut tirar endavant. «La reforma plantejava dues accions: reurbanitzar l’espai, i eixamplar el final del passeig per crear un giratori per fer anar i tornar els cotxes pel mateix passeig. Això depèn d’un acord amb la propietat, i encara no el tenim tancat», explica Josep Bofill, alcalde del municipi.

Per tot això, s’ha decidit ajornar l’actuació. A més, actualment el projecte no ha entrat en període de licitació, el que faria que les obres comencessin a finals d’any, i que, per tant, estiguessin actives encara durant la temporada estival. «La idea és tenir-ho a pressupost 2023, però aquest hivern volem acabar de tancar l’acord amb la propietat, i que l’obra s’iniciï l’octubre de l’any vinent, amb set o vuit mesos de marge per poder arribar a l’estiu de 2024 amb l’obra totalment acabada», subratlla Bofill.

El retard de l’inici del projecte d’urbanització del passeig Lluís Albert de l’Escala també té un punt positiu, i és que d’aquesta manera la companyia Endesa podrà fer una actuació que no hagués pogut executar si les obres haguessin començat aquest hivern. Es tracta de la creació d’una anella elèctrica, que es planteja com una solució per posar fi als talls de llum que es pateixen cada estiu a la vila. «Endesa té una línia de transformadors que van un rere l’altre en aquest passeig. N’hi ha tres. I el problema que hi ha és que, si falla un, tota la línia queda afectada. Amb la creació d’una anella elèctrica s’uniran els tres transformadors perquè en cas que falli un, els altres puguin continuar donant el servei», detalla Josep Bofill.

El projecte manté l’essència

Tot i que la reurbanització del passeig Lluís Albert s’iniciarà més tard del previst, el projecte manté les mateixes directrius que es van plantejar el juliol de 2021, quan el ple municipal va aprovar el projecte. L’objectiu principal és donar continuïtat a la millora del front marítim del nucli antic. Per això, es planteja pavimentar a un sol nivell tot el vial, donant prioritat als vianants. De fet, tot i que està previst que els vehicles circulin en els dos sentits entre l’avinguda Ave Maria i el carrer de la Casa Gran, es tractarà d’una circulació regulada i controlada. «La idea és restringir al màxim el trànsit. Hi haurà uns cartells indicatius a l’entrada amb unes càmeres de control, més o menys com hem fet a la Platja i al front marítim. Així es regularà el trànsit i els aparcaments que hi ha al passeig», manifesta l’alcalde.

També es preveu que hi hagi una vintena de places d’aparcament de rotació ràpida i una zona de càrrega i descàrrega. Alhora, els tamarius de la zona es mantindran, i es preveu posar una línia d’arbres davant les façanes dels habitatges del passeig. El projecte està valorat en 1,6 milions d’euros, i s’executa amb la voluntat d’afavorir l’activitat econòmica a la zona.