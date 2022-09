L’Ajuntament de Darnius i el Consorci Salines Bassegoda organitzen dues activitats per difondre la biomassa forestal com a recurs energètic sostenible i determinant per a l’adaptació de les àrees rurals al canvi climàtic. Des de les dues administracions consideren que s’hauria de fer una aposta per a utilitzar aquest recurs als pobles de les Salines Bassegoda.

En el marc de la Setmana Europea de l’Energia Sostenible, i amb la col·laboració de la Diputació de Girona i de l’empresa Forestal Empordà, s’han organitzat dues activitats. Per una banda, la xerrada: La biomassa dels nostres boscos. Element clau en el context de canvi climàtic, a càrrec de l’enginyera de la Diputació de Girona Remei Aldrich, el proper dijous dia 29, a les set de la tarda, a la Sala la Concòrdia de Darnius. D’una altra banda, una jornada de portes obertes a la planta de biomassa de Forestal Empordà, també a Darnius, el dissabte, 1 d’octubre, a partir de les deu del matí del matí, i fins a la una del migdia amb visita guiada cada hora. El Consorci de les Salines Bassegoda el formen els municipis d’Albanyà, Agullana, Avinyonet de Puigventós, Biure, Boadella i Les Escaules, Cabanelles, Cistella, Darnius, La Vajol, Lladó, Llers, Maçanet de Cabrenys, Navata, Pont de Molins, Sant Llorenç de la Muga, Terrades i Vilanant. Treballen per ala preservació i revalorització de l’economia, el paisatge, la cultura i la natura.