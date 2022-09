El conductor i el copilot d'un turisme han resultat ferits de gravetat aquest diumenge al migdia després de xocar contra la tanca d'una casa particular a Roses. Concretament, un d'ells es troba en estat molt greu i l'altre greu i han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta un cop han pogut ser excarcerats d'entre la ferralla del vehicle, que ha caigut a un pati situat per sota el nivell del carrer. Els Bombers han rebut l'avís a dos quarts d'una del migdia i hi han desplaçat tres dotacions per estabilitzar el vehicle i assistir els passatgers. També hi ha participat agents dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Local i del Sistema d'Emergències Mèdiques.