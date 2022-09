La Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat ha donat la raó a l’Ajuntament de Figueres i considera que va actuar correctament revisant d’ofici les aportacions als plans de pensions dels treballadors fetes entre 2014 i 2020. En total, el consistori va fer aportacions per valor de 1,8 MEUR durant sis anys que no s’ajustaven a llei i que, per tant, es van pagar de més. Així ho certificava un informe del cap del servei de Recursos Humans, la secretària i la vicesecretària. En concret, els alts funcionaris alertaven que les aportacions no s’haurien d’haver reprès el 2014 -després d’una aturada entre el 2012 i el 2013 per la crisi- perquè implicaven una increment de la massa salarial i retributiva que prohibia «expressament» la llei.

El cas que ha arribat a l’òrgan consultiu de la Generalitat es remunta a l’any 2006 quan es va incloure al conveni el pagament d’aquestes aportacions. Els imports es van abonar regularment als treballadors públics avalats pels informes dels alts funcionaris d’aleshores durant els anys següents -a excepció del 2012 i el 2013- i fins al 2020. El mes de desembre del 2021, però, el cap de Recursos Humans, la secretària i la vicesecretària van emetre un informe conjunt on concloïen que les aportacions fetes des del 2014 –amb l’alcaldessa, Marta Felip, al capdavant- en endavant contravenien les lleis de pressupostos de l’Estat, que limitaven la despesa pública i informaven favorablement sobre una revisió d’ofici de les actuacions. En concret i segons el document, el consistori no hauria d’haver pagat res entre aquells anys –tot i que va fer aportacions anuals d’entre 250.000 i 300.000 euros- i que entre el 2018 i el 2020, els imports s’haurien d’haver situat entre els 24.000 i els 99.000 euros. Unes xifres per molt sota de les que efectivament es van abonar. Per tot plegat, recomanaven suspendre les aportacions –que havien arribat a suposar l’any 2015, uns 80 euros mensuals per treballador- als plans de pensions per a l’exercici del 2021 -consignades però no abonades- i les de 2022 fins que es resolgués. El vicealcalde i regidor de Recursos Humans, Pere Casellas, diu que calia posar ordre a aquesta situació després que els funcionaris municipals els alertessin que s’estava vulnerant la llei.