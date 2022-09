Un cotxe s'accidenta a la Jonquera i apareix en flames al cap d'unes hores

Un cotxe s'ha accidentat de matinada a la Jonquera i ha aparegut en flames al cap d'unes hores.

Els Mossos d'Esquadra tenen oberta una investigació i busquen l'ocupant del vehicle, que ha fugit després del sinistre viari.

El sinistre viari s'ha produït cap a dos quarts de cinc de la matinada a tocar l'N-II al seu pas per la Jonquera. El vehicle ha patit una sortida de via i ha acabat bolcant en un aparcament d'un restaurant ubicat al camí del Molí del Bosc. Testimonis han alertat de l'accident i s'hi han desplaçat els efectius d'emergències: Mossos de Trànsit, Policia Local de la Jonquera, Bombers i SEM.

En arribar-hi s'han trobat amb la sorpresa que no hi havia ningú al vehicle. Els Bombers per la seva banda, han desconnectat les bateries i els agents policials han atès l'accident.

Posteriorment, els Mossos de la comissaria de la Jonquera han fet una inspecció ocular del cotxe accidentat, que té matrícula francesa. Del vehicle, també n'han recuperat unes bosses i munició: diverses bales.

La sorpresa però ha arribat al cap de tres hores, a les vuit del matí, el 112 ha rebut l'avís que el vehicle estava en flames. Els Bombers han apagat el foc amb una dotació.

Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra han obert una investigació i estan indagant sobre qui conduïa el vehicle i si l'incendi ha estat intencionat. Un testimoni ha explicat a la policia que en el moment de l'accident, l'ocupant havia fugit del lloc.