Figueres organitza la seva primera Mostra de Cervesa Artesana, que tindrà lloc a la Rambla els dies 4 i 5 de novembre. Comerç Figueres és l'impulsor de la iniciativa, que compta amb el suport de l'Ajuntament, i té com a objectiu donar a conèixer la cervesa artesana que es produeix a la ciutat i a la comarca i difondre les seves qualitats i els seus mètodes d'elaboració. Es preveu la participació de sis productors artesans de la comarca.

La Mostra comptarà amb els tallers de tast de cerveses de l'Associació Cervesa El Llúpol, el divendres 4, a les 17 h i el dissabte 5, a les 11 i a les 17 h, on es podrà tastar els estils cervesers de Les IPA's, Ales i Sours. També hi haurà música en directe: divendres 4, a les 19 h, amb Naiara Lopez i, dissabte 5, a les 19 h, la Caravan Blues Trio. I el dissabte, a les 12.30 hores es podrà gaudir de l'espectacle de l'Escola de Dansa Beat Dance. A més, durant els dos dies hi haurà els estands dels associats fleca Gardella, Maia Artesans del Pa i Carnisseria Serraplà.

Marta Genís, de Comerç Figueres ha explicat que "la voluntat de la Mostra és poder mostrar durant dos dies les cerveses artesanes que s'elaboren a la comarca i alhora acompanyar-ho d'activitats per dinamitzar la mostra".

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha valorat molt positivament la iniciativa: "Una vegada més, amb aquesta mostra de la Cervesa Artesana de l'Alt Empordà es demostra la capitalitat de Figueres. Iniciatives així ajuden a dinamitzar la ciutat social i econòmicament. Posen el valor el producte de la terra i fan que Figueres sigui una ciutat viva en la qual es fan activitats tot l'any".

Per la seva banda, el regidor de Turisme, Alfons Martínez, ha afegit que "és voluntat de l'Ajuntament treballar conjuntament amb associacions com Comerç Figueres per donar un impuls al sector, en aquest cas de la cervesa artesana, posar-lo en valor i que alhora permet desestacionalitzar el turisme a la ciutat".