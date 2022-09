Un acusat ha acceptat 2 anys de presó per agredir una dona a Figueres el 2017. Davant el tribunal de la secció tercera de l'Audiència de Girona ha admès que la matinada del 23 d'abril de 2017 va entrar a l'habitació que havia llogat a la víctima, i que va fer-li tocaments amb violència. Tant ell com la víctima van negar que hi hagués hagut penetració, un fet que inicialment defensaven les acusacions.

Per tot plegat, les acusacions han modificat les seves conclusions i han rebaixat les penes de presó fins als 2 anys per un delicte d'agressió sexual, i que inicialment s'elevaven a vuit anys. Amb aquesta pena, el processat podria evitar l'entrada a presó. Amb tot, mantenen una petició d'allunyament i llibertat vigilada durant 5 anys, i demanen que la víctima sigui indemnitzada amb 7.000 euros.