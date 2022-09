La sessió del ple municipal de Roses celebrat aquesta setmana va aprovar les subvencions específiques i extraordinàries adreçades a les colles de Carnaval afectades per l’incendi produït el passat 11 de juliol a la nau on guardaven les seves carrosses, les quals van quedar completament cremades. El consistori destina un total de 64.000€ a aquests ajuts, que s’hauran de destinar exclusivament a la confecció de les noves carrosses.

L’acord és fruit del compromís adquirit per l’Ajuntament durant la primera reunió mantinguda entre l’alcalde de Roses, Joan Plana, i el regidor de Festes, Èric Ibáñez, amb els representants de les colles afectades, dos dies després de l’incendi. Allà van garantir que totes les colles podrien fer barraques durant la Festa Major, així com l’aprovació d’una subvenció, les bases de la qual es van presentar el passat 21 de setembre, i que dijous culminà amb la seva aprovació per part del ple municipal.