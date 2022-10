Un motorista ha mort aquest mati en sortir de la via a la C-31 a l'altura de Torroella de Fluvià.

Amb aquesta víctima, són 125 les persones que han mort en accident de trànsit, segons les dades provisionals, enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya. El conductor d'un ciclomotor va morir ahir en un accident a la GIV-6612 a Llagostera

L'accident ha tingut lloc a dos quarts de dotze del matí quan la motocicleta, per causes que s'estan investigant, ha sortit de la via al punt quilomètric 371 de la C-31.

Al lloc s'hi han desplaçat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

A conseqüència de l'accident ha mort el conductor de la motocicleta.