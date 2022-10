L’Ajuntament de Torroella de Montgrí ha encarregat un vídeo promocional amb l’objectiu de captar visitants aquesta tardor i servir de base per les campanyes de promoció de l’estiu vinent. El vídeo repassa en 20 segons els principals atractius turístics del municipi. Sota el lema «Aquí ho trobaràs tot, descobreix-nos» al vídeo hi surten imatges aèries de les Illes Medes, el Montgrí i el riu Ter, la plana agrícola i la cultura popular. El seu missatge trasllada la idea que a Torroella i l’Estartit la persona visitant podrà connectar-se amb racons mil·lenaris, sabors autèntics, naturalesa verge i un encant inesgotable.

El vídeo, impulsat per l’àrea de Turisme de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, ha estat elaborat pel productor torroellenc Jordi Dalmau amb veu en off de la també torroellenca Eva Trullàs. Es difon a través de diferents mitjans com les xarxes socials, la pantalla de l’Oficina de Turisme de l’Estartit i l’OIAC de Torroella.