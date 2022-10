Diumenge al vespre molt mogut per la policia a Empuriabrava. Tot va començar cap a tres quarts de vuit quan la policia va rebre l'avís d'una veïna per dirigir-se al gratacels Manhattan del sector Delta Muga d'aquesta urbanització de Castelló.

Els alertaven que hi havia un home fent aldarulls i causant destrosses a la zona comunitària. En arribar-hi, els Mossos d'Esquadra de Roses i diverses patrulles de la Policia Local de Castelló d'Empúries es van trobar que l'home estava a la divuitena planta de l'edifici i que estava llançant diversos objectes de la comunitat daltabaix: testos i extintors i que arran d'això, havia causat danys a un vehicle.

Arran dels fets, la policia va cremar un perímetre de seguretat i va fer sortir la gent que hi havia la zona per evitar que patissin cap dany. Al mateix temps mentre tot això succeïa, els agents també van sentir una dona que cridava i demanava auxili.

Arran dels fets, els agents d'ambdós cossos policials van accedir a l'edifici per aturar-lo - també n'hi havia un de la Policia Nacional fora de servei- i en arribar a la planta 10, el van interceptar. Aquest home però en comptes de fer cas als policies que li diguessin que parés, va amenaçar-los amb un pal i va agredir alguns dels agents.

Va intentar fugir i la policia el va perseguir però mentre això succeïa, els va anar llançant objectes contundents. Finalment, l'home mentre s'escapolia va caure per l'escala d'emergència del bloc de pisos. Llavors, els policies el van poder interceptar i detenir.

Robatori violent

Un cop arrestat, els policies van contactar amb la dona que havia demanat ajuda i que havia estat víctima d'un robatori violent. La dona havia rebut un cop de puny a la cara de l'individu i a més, aquest li havia fet una estrebada molt forta i se li havia emportat la bossa de mà. N'havia tret el telèfon mòbil i aquest, després havia acabat estrellat daltabaix de l'edifici. Aquesta dona va identificar a l'home arrestat com a l'autor dels fets.

Finalment, el presumpte agressor va acabar detingut com a presumpte autor de cinc delictes: un robatori amb violència per l'estrebada i agressió a la dona; i també per lesions, atemptat contra els agents de l'autoritat, un de desobediència i finalment, un de danys. En el moment de la detenció l'home no portava documentació i se l'està intentant identificar.

Durant la persecució va ferir almenys quatre policies: un mosso, dos de la policia de Castelló i el del CNP que estava de vacances a l’edifici.