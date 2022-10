L'equip de Govern de Figueres (ERC,PSC, Guanyem Figueres i Canviem Figueres) congela els impostos i taxes per a l'any que ve per no augmentar "la càrrega fiscal de les famílies" en la "deriva inflacionista". L'alcaldessa, Agnès Lladó, ha anunciat la decisió del govern aquest dilluns en una roda de premsa prèvia al ple i ha assegurat que suposa un "important" esforç per a les arques municipals, ja molt "tensionades". Lladó ha anunciat també que es mantindran les bonificacions que hi havia fins ara se n'hi sumaran de noves per construir pisos de protecció oficial i per rehabilitar-ne amb criteris d'eficiència energètica, que tindran una bonificació del 95% en l'impost de construccions (ICIO).