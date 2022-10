L’Ajuntament de l’Escala té previst aprovar en el ple avui al vespre, la congelació de les ordenances fiscals del 2023 i per onze any consecutiu per a la majoria de taxes i impostos municipals. L'alcalde, Josep Bofill, posa de manifest que és un moment econòmic complicat i volen que la pressió l'assumeixi l'administració.

Les subvencions que otorga l’Ajuntament de l’Escala a famílies i empreses suposen deixar d’ingressar més de 200.000 euros a l’any. “Som conscients que estem en un moment econòmic complicat per a les famílies i per això entenem que aquesta pressió hem de mirar d’assumir-la l’administració i no traslladar-la als ciutadans”, argumenta l’alcalde de l’Escala, Josep Bofill.

La regidora d'Hisenda, Marta Rodeja, ha recordat que des del 2013 s'ha anat aplicant el mateix criteri i que el 2017 fins i tot es va reduir un 3% l'IBI.

“Amb l’augment del cost de la vida que estem patint les famílies i les empreses, amb un IPC que ronda el 10% aquest any, l’Ajuntament decideix un any més assumir aquest cost i no repercutir-lo als ciutadans a través dels tributs municipals”, ha explicat.

Les ordenances només recullen alguns canvis tècnics, com per exemple el fet que a partir d’aquest any les bonificacions que s’apliquen a les persones i famílies més vulnerables per a diferents impostos i taxes no es regularan a través d’una ordenança, sinó que es regularan a través del pla general anual de subvencions, amb les respectives bases que s’aniran aprovant en els propers mesos.

Es manté també la subvenció del 50% de l’IBI durant cinc anys als habitatges que col·loquin plaques solars, prèvia la preceptiva autorització i regularització de la instal·lació.