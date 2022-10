L'operatiu coordinat per l'Àrea d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i Vigilància Duanera que ha desmantellat una organització que feia narcollanxes en una nau d'Empuriabrava ha suposat un "cop important" a la logística del crim organitzat. En una roda de premsa celebrada avui al matí, els tres cossos han donat detalls de l'operatiu que s'ha saldat amb 19 detencions i 22 embarcacions intervingudes. El sotsinspector Carles Martínez, cap de l'AIC de Girona, ha destacat que és la primera vegada que han aconseguit desmuntar una organització que donava servei a altres organitzacions criminals de tot l'Estat. Martínez ha detallat que l'inici de la investigació va ser la detecció per part dels tres cossos d'un avarament a Roses per part d'una embarcació que tenia les característiques d'una narcollanxa. Aquest va ser el punt de partida des d'on va iniciar-se la investigació. "Darrere aquesta embarcació hi havia una organització criminal que no només es dedicava a construir narcollanxes, sinó que donaven un servei complert als narcotraficants", ha explicat.

Les embarcacions destinades al tràfic de drogues arribaven d'altres països i un cop a Castelló les acabaven de "farcir" per donar servei a les organitzacions criminals. El destí de la droga era el nord d'Europa. Entre les tasques que efectuaven hi ha la compra del combustible, el transport de les embarcacions fins l'aigua, etc. És a dir, feien totes les tasques de logística necessàries per facilitar el transport de al droga.

En algunes ocasions se'ls encomanava la construcció de l'embarcació, i en d'altres feien tasques més senzilles com introduir els motors. Els investigadors han pogut detectar diverses comunicacions amb clients d'Holanda, França i de punts de tot Espanya. En aquest sentit, ha assegurat que l'organització havia de comptar amb diferents punts logístics que tenia repartits per tot el país, com a Galícia, Màlaga, Extremadura o Càdis. "No es tracta d'un problema que tinguem només a Catalunya, sinó que afecta a tot Espanya, ja que és molt fàcil moure's des d'una punta a una altra".

Per la seva banda, el tinent de la Guàrdia Civil Daniel Gómez de la Unitat de la Policia Judicial ha destacat que aquesta operació és un "cop important" a la logística que podia donar suport al narcotràfic. Aquesta operació va en la línia d'altres investigacions "molt similars" a altres punts de l'Estat, on la pressió policial fa que les organitzacions es desplacin cap al nord.

Rubén Caamaño del servei de Vigilància Duanera ha indicat que hi ha una investigació oberta per esbrinar si la organització ha introduït diners al mercat. Caamaño ha recordat que les organitzacions criminals solen moure molts diners en efectiu, que solen blanquejar a través de la compra de propietats, a través de testaferros, o amb entramats d'empreses.

Segons informen en un comunicat, la investigació va començar al juliol de l'any passat, quan va detectar un primer avarament d'una embarcació que els investigadors van concloure que es podia tractar d'una nau per al narcotràfic. La investigació va permetre descobrir l'avarament de tres embarcacions més d'alta velocitat a Roses, Llançà i Empuriabrava que també podien estar destinades al tràfic internacional d'haixix.

Als dinou detinguts durant l'operació policial els hi atribueixen delictes de pertinença a organització criminal, contraban i tràfic de substàncies estupefaents.

De manera immediata, i a través dels mecanismes de coordinació interpolicial, els tres cossos van crear un grup conjunt d'investigació (ECI).

L'anàlisi d'aquestes primeres informacions va permetre ubicar a Castelló d'Empúries un punt logístic de suport a les organitzacions criminals dedicades al narcotràfic. L'organització responsable de la logística funcionava com a un hub empresarial amb repartiment de tasques i gestions, i disposava d'una nau industrial a la localitat empordanesa.

Les organitzacions criminals de narcotraficants, que importaven haixix originari del Marroc, que prèviament havien traslladat a diferents punts de la costa espanyola, contactaven amb els investigats. En funció de la demanda, aconseguien els equipaments nàutics més adequats, que en molts casos provenien d'empreses estrangeres de la indústria nàutica.

Un cop els arribava el material, muntaven i construïen les embarcacions i, a més, participaven en el seu trasllat fins al punt de la costa on s'havien de posar a mar. En algun cas, com a conseqüència de la pressió policial, els investigats havien arribat a emmagatzemar les embarcacions de manera temporal en espais coberts, com altres empreses o terrenys particulars.

Les llanxes havien de tenir unes característiques molt específiques per a aquest ús: mida petita, motors potents i una considerable capacitat de càrrega per dotar-les de rapidesa i maniobrabilitat, per fer el transport en poc temps i evitar les intervencions dels cossos policials. A mesura que la investigació avançava, els agents van constatar nous avaraments en localitats com ara Santa Margarida i, novament, Llançà.

Amb la informació recopilada durant la investigació, el 20 de setembre van desplegar l'operatiu durant el qual van fer set entrades i escorcolls a les localitats de Roses, Salt i Castelló d'Empúries, a domicilis i a la nau industrial que actuava com a centre logístic. Durant el dispositiu van detenir els set investigats principals, amb edats d'entre 25 i 38 anys, tot i que també van arrestar onze persones més vinculades amb l'organització i que hi tenien rols secundaris. Entre els detinguts, hi havia persones amb antecedents per narcotràfic.

Durant els escorcolls van intervenir 22 narcollanxes, en diversos estadis de preparació, tres motos d'aigua, motors i material nàutic; dispositius electrònics com ara ordinadors, mòbils, tauletes i targetes de mòbil; 48.270 euros i 430 grams de cocaïna en roca, que hauria tingut un valor total al mercat d'uns 44.000 euros.

Els detinguts van passar a disposició judicial el 22 de setembre i el jutge va decretar presó provisional per a dos dels investigats: el responsable de la nau de Castelló d'Empúries i el detingut a qui van trobar la cocaïna.

La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.