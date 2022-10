Figueres congela els impostos i taxes per compensar la «deriva inflacionista»

L’equip de Govern de Figueres (ERC,PSC, Guanyem Figueres i Canviem Figueres) congela els impostos i taxes per a l’any que ve per no augmentar «la càrrega fiscal de les famílies» en la «deriva inflacionista». L’alcaldessa, Agnès Lladó, ha anunciat la decisió del govern en una roda de premsa prèvia al ple i ha assegurat que suposa un «important» esforç per a les arques municipals, ja molt «tensionades». Lladó ha anunciat també que es mantindran les bonificacions que hi havia fins ara se n’hi sumaran de noves per construir pisos de protecció oficial i per rehabilitar-ne amb criteris d’eficiència energètica, que tindran una bonificació del 95% en l’impost de construccions (ICIO).

Amb l’espiral inflacionista a l’alça, Lladó ha defensat que l’administració pública faci un «esforç» per posar-se al costat del ciutadà i no augmentar la càrrega que pateix. «És un esforç important per l’Ajuntament perquè també ens afecta», ha dit l’alcaldessa.

Malgrat la congelació, l’Ajuntament hi inclourà algunes novetats. Entre elles, la rebaixa de fins al 95% de l’ICIO per primera construcció d’habitatges de protecció oficial destinats al lloguer i promoguts per entitats de dret públic i per les obres de rehabilitació d’habitatges amb criteris d’eficiència energètica que hagin obtingut subvencions de la convocatòria dels fons Next Generation.

Es mantindrà la bonificació del 50% en l’IBI dels pisos de protecció oficial i en famílies nombroses (entre el 45% i el 90%); els habitatges amb certificat energètic (50%); els que tinguin sistemes d’aprofitament elèctric (50%) o els béns de naturalesa rústica de les cooperatives agràries (50%). Pel que fa a l’impost de vehicles, es bonificarà el 75% en el cas de vehicles elèctrics i un 95% en els vehicles històrics.

També es bonificarà el 90% de l’ICIO per a obres de millora de locals comercials de fins a 150 metres quadrats i un 50% en casos de nova obertura. Les actuacions de restauració de façanes d’habitatges protegits pels plans especials de Protecció del Centre Històric tindran una rebaixa del 50% en l’impost. D’altra banda, l’ajuntament mantindrà la reducció de la taxa de servei de recollida de residus per als veïns que utilitzin la deixalleria municipal. En aquest sentit, Lladó ha insistit que l’actual taxa que es cobra al ciutadà no cobreix ni de lluny el cost real de la gestió de les escombraries a la ciutat i que per fer-ho caldria augmentar-la en «mínim un 40%».

L’alcaldessa també ha augurat que serà complicat confeccionar els pressupostos per a l’any que ve tenint en compte la situació econòmica.

Fulla de Figuera de Plata per al Centre El Dofí i per a Anna Maria Velaz

Figueres ha aprovat atorgar la Fulla de Figuera de Plata per a entitats al Centre de Lleure El Dofí, per la tasca amb les persones amb discapacitat intel·lectual. El mateix guardó però per a pèrsones s’atorgarà a Anna Maria Velaz Sicart, filòloga, professora de llengua i literatura francesa i escriptora, i presidenta de l’Agrupació Atenea del Casino Menestral. La Medalla de Plata de la ciutat serà per a Carlos Díaz Capmany, Diplomat d’Estat Major i llicenciat en Dret, per la trajectòria professiona a l’exèrcit i per la tasca de difusió i investigació a l’entorn del Castell de Sant Ferran. Des de fa 25 any presideix la Junta de Promotors del Castell. L’escriptor Vicenç Pagès Jordà serà nomenat Fill Predilecte a títol pòstum. I el títol de Ciutadà d’Honor serà per a Sebastià Delclós, exdirector del Paratge de l’Albera, i a la filòloga Maria Àngels Bosch -a títol pòstum-. El Diploma de reconeixement Ciutadà s’ha acordat atorgar-lo al col·leccionista de material cinematogràfic, Lluís Benejam, i al periodista i home de teatre, Alfons Gumbau.