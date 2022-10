Víctima del violador de Figueres: «La meva filla va amagar vuit mesos que va ser violada per por que la rebutgessin»

«No s'espanti, però pensem que la seva filla ha sigut víctima d'una agressió sexual». Era el 28 de febrer del 2022 quan la mare d'una nena de 14 anys va rebre una trucada de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Figueres. Fruit d'una investigació policial, aquesta mare va saber que la seva filla havia sigut violada per un autèntic depredador sexual de nenes, segons descriu la policia de l'Alt Empordà. La seva denúncia, la tercera contra A. A. V. R., demostra que no va ser un cas aïllat. La nena, que segueix en recuperació psicològica i ja ha relatat els abusos a les autoritats judicials, és incapaç de reviure aquell moment que un dia va voler oblidar. «Ho va amagar per por que la rebutgessin a l'institut, els amics...», explica a EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que Diari de Girona, la mare, que trenca el silenci davant la incomprensible decisió que l'agressor de la seva filla segueixi avui en llibertat, malgrat que tres menors més l'hagin denunciat pel mateix. «No aconsegueixo entendre-ho... ¿Què més ha de passar?», es pregunta la dona, que desitja mantenir-se en l'anonimat.