L’Audiència de Girona no va veure risc de fuga en el presumpte violador de Figueres

Ni risc de fugida ni risc de tornar a delinquir. L’Audiència Provincial de Girona va descartar en dues ocasions, al març i a l’abril, que el presumpte violador de Figueres tornés a causar danys en menors de 14 anys. Però els fets els van desmentir. El jove de 24 anys, AA. V. R, no ha fugit del país però, segons el relat d’una menor, va abusar sexualment i amb penetració d’una nena de 14 anys al juliol d’enguany. Les famílies segueixen sense comprendre per què continua lliure. En les actuacions, als quals ha tingut accés El Periódico, del mateix grup editorial que aquest diari, els magistrats de l’Audiència Provincial tornen a contravenir les decisions del jutge d’instrucció que porta aquest cas i que va tractar d’empresonar-lo fins a dues vegades. Avui dia, el presumpte autor reclama la seva innocència a través de les xarxes socials, mentre que les víctimes, amb ordres d’allunyament de 200 metres, suporten la por d’haver de veure’l pel centre de Figueres.

Per a explicar la història de la primera víctima del violador de Figueres, o almenys la primera víctima coneguda que ha volgut denunciar els abusos soferts, cal remuntar-se a l’estiu de 2021. Va ser llavors quan AA. V. R. la va citar a la seva casa. Segons el relat d’aquesta nena de 14 anys, va conèixer al presumpte autor a través de les amistats escolars. En un primer moment ell es va presentar com si tingués 17 anys, encara que en realitat tenia 24. A l’estiu, ja de vacances en l’institut, ell la va convidar a la seva casa a través d’enganys. El seu cas compleix amb la hipòtesi dels Mossos d’Esquadra: s’acosta a elles amb plena confiança, i les enganya fins a arribar a penetrar-les amb o sense el seu consentiment. La menor ha relatat que ja a la casa, va tractar de treure-li la roba. Ella es va negar a despullar-se però no va poder. L’agressor va acabar violamt-la i ella va fugir d’aquest domicili de Figueres.

La menor va amagar tot el viscut per por i vergonya. Al febrer de 2022, dues nenes de 13 anys es van presentar en la comissaria de Figueres i Roses dels Mossos per a denunciar que havien estat violades pel mateix autor, A.A. V. R., tancades en un lavabo. Una va ser agredida el 15 de gener a Figueres i l’altra a principis de febrer a Fortià. Arran d’aquests dos casos, els Mossos van començar a buscar més possibles víctimes. Van trobar una desena de casos. Una d’elles, la menor agredida a l’estiu de 2021 que va acabar per ser l’única que es va atrevir a fer el pas de denunciar-ho i acabar amb el silenci. En aquest cas va ser clau la complicitat de la germana major de la nena, a través de la qual va explicar tota la veritat.

En aquell moment, l’agressor estava en llibertat. Els Mossos el van detenir el 3 de març. El dissabte 5 de març, el jutge que estava de guàrdia el va enviar a presó provisional. Pesaven sobre ell dues denúncies idèntiques i era possible que tornés actuar. El noi va ingressar a la presó però va acabar sortint-ne el 30 de març. L’Audiència Provincial de Girona va considerar que la presó preventiva era una mesura excessiva, a pesar que la menor ja havia declarat en seu judicial relatant els abusos amb l’ajuda dels tècnics especialitzats que atenen les nenes en aquests casos.

El 7 d’abril, la fiscalia va tornar a demanar el seu ingrés a presó. No sols per la contundència del testimoniatge que la víctima havia ofert en la seva declaració judicial, sinó també perquè hi havia una testimoni que confirmava la versió de la nena. El jutge d’instrucció del número 3 de Figueres el va enviar a la presó. «Hem de tenir en compte que hi ha altres dos procediments contra l’investigat per fets de la mateixa naturalesa», va argumentar el jutge. Al seu torn, es va centrar en el risc de fugida del presumpte autor. «No té professió ni mitjans de vida coneguts ni cap arrelament econòmic», diu el jutge.

No va passar ni un mes que l’Audiència Provincial de Girona el va tornar a deixar lliure. El 5 de maig sortia de la presó davant la sorpresa de policies, fiscalia i familiars. «No se li consten a l’investigat antecedents penals per fets similars ni denúncies amb posterioritat», resolen tres magistrats del tribunal que el va alliberar. També assenyalen que, fins al moment, l’acusat assisteix als jutjats sempre que se’l requereix. Una decisió que signen tres jutges: Sonia Losada, Ildefons Carol i Manuel Marcelo, que és qui va redactar l’acte. Van passar dos mesos fins que una altra nena va denunciar una quarta violació. «Sento que si l’haguessin tancat llavors, a aquesta nena no li hauria pogut fer res», lamenta la mare d’aquesta menor. Una jutgessa el va tornar a enviar a la presó i de nou l’Audiència Provincial el va deixar lliure el 8 d’agost. Un altre dels signants d’aquesta tercera decisió era el mateix jutge: Manuel Marcelo.

Ara el presumpte agressor té prohibit acostar-se a més de 200 metres d’aquestes dues víctimes. Però tant elles com les seves mares l’han vist passejant per la Rambla de Figueres. «És alguna cosa que et remou per dins», expliquen apesarades. Mentrestant, el jove insisteix a assenyalar la seva innocència a través de les xarxes socials.

«No em fa falta forçar a una noia per a obtenir alguna cosa», deia dilluns passat en una retransmissió en directe en Instagram, on lamentava la por que li genera haver de tornar a anar a la presó. «Ni jo ni la meva família ens mereixem això», deia entre plors i demanava a les nenes que retiressin les denúncies. Almenys dos de les víctimes van veure aquest vídeo, que va ser compartit per molts adolescents que li van donar el seu suport. Ho va fer just un dia abans que l’última denunciant fes la seva declaració en seu judicial. «Clar que a ella li ha afectat, però espero que es mantingui ferma. Si ho ha fet per a espantar-la... no ho aconseguirà», insisteix a la mare de la menor.