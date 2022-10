«No s’espanti, però pensem que la seva filla ha sigut víctima d’una agressió sexual». Era el 28 de febrer del 2022 quan la mare d’una nena de 14 anys va rebre una trucada de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Figueres (Alt Empordà). Fruit d’una investigació policial, aquesta mare va saber que la seva filla havia sigut violada per un depredador sexual de nenes, segons descriu la policia catalana. La seva denúncia, la tercera contra A. A. V. R., va trigar vuit mesos a veure la llum. «Ho va amagar per por que la rebutgessin a l’institut, els amics...», explica la mare a El Periódico, del mateix grup editorial que aques diari. La dona trenca el silenci davant la incomprensible decisió que l’agressor de la seva filla segueixi avui en llibertat, malgrat que tres menors més l’hagin denunciat pel mateix. «¿Què més ha de passar?», es pregunta la dona, que desitja mantenir-se en l’anonimat.

Aquesta mare es va assabentar del calvari que havia passat la seva filla el febrer d’aquest any. Llavors, dues nenes ja havien interposat denúncia contra el mateix noi per fets similars. Una havia sigut forçada el gener del 2022 i l’altra, el febrer del mateix any. Els Mossos van començar una investigació que va portar fins a una desena de víctimes més, tot i que la majoria no ha volgut denunciar. «Nosaltres li vam preguntar a la meva filla, i després de parlar amb la seva germana gran ho va explicar tot», relata la mare.

Els abusos havien ocorregut vuit mesos abans, l’estiu del 2021. La nena tenia 14 anys i havia conegut el seu agressor, de 24, en l’entorn d’amistats escolars. «Un dia va anar a casa seva enganyada i quan ell li va començar a treure la roba, no va poder escapar», explica la mare. El seu cas, en un primer moment, es va tractar com una agressió sexual amb penetració: ell la va penetrar intimidant-la. Cronològicament, va ser la primera violació que va cometre aquest jove, tot i que en el dia d’avui ja són quatre les nenes que l’han denunciat pel mateix.

Segons el relat de la família, la menor ja va donar senyals d’alarma que ningú va saber comprendre. Poc després de ser forçada, la menor va tenir una sagnia vaginal fora del comú, però ni tan sols el pediatre va poder revelar que havia sigut forçada. També va donar mostres a nivell emocional. «Es va ser quedat tot l’estiu tancada a casa, no volia sortir... I després, quan vam marxar de vacances, en alguns moments tenia atacs d’ansietat», diu la mare, que en aquell moment va atribuir el malestar de la nena als estralls que la pandèmia estava deixant en els adolescents. «Ho explico també perquè altres pares puguin detectar-ho», segueix la dona.

El procés judicial per a la menor no està sent fàcil, reconeix la família. «Quan ho va explicar, tot això la va afectar moltíssim. No volia anar a l’institut, no volia sortir de casa... El procés judicial és dur però s’ha de fer, no entenc per què hi ha altres famílies que no han volgut denunciar», explica la mare. La nena ja va declarar davant el jutge al març amb l’acompanyament d’un equip especialitzat. Ja no haurà de tornar a reviure l’ocorregut, perquè aquesta mateixa declaració és la que s’utilitzarà en el judici. Ara segueix tractament psicològic i ha canviat d’amistats a l’escola. «Els professors i l’institut la van ajudar moltíssim, i la teràpia».

La família no entén per què el seu presumpte agressor continua lliure. Tant la nena com la mare se l’han trobat a Figueres.