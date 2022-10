Una veïna de Sant Miquel de Fluvià ha patit diverses mossegades després de ser abordada per cinc gossos mentre passejava per un camí dins el terme de Torroella de Fluvià. Els animals anaven sols. Un dels gossos la va mossegar diverses vegades i un segon la va fer caure estirant-la de la roba. La dona va ser traslladada a l’Hospital de Figueres. Té vint punts a la cama. Els Mossos d’Esquadra han obert diligències informatives per un delicte de lesions i ho han tramès als jutjats.

Els fets van passar dissabte passat pel voltant de la una del migdia. La Teresa Puig resideix a Sant Miquel de Fluvià. Va sortir a passejar i es trobava sola en un caminet que ja és terme del poble veí de Torroella de Fluvià quan de sobte, segons explica, «em van sortir cinc o sis gossos que vaig veure que venien directes cap a mi». Els gossos se li van plantar al davant en actitud agressiva, bordant i ensenyant-li les dents. La Teresa es va intentar defensar cridant però «no hi havia ningú, i els tenia al davant bordant i ensenyant-me les dents». Segons el seu relat, que també consta a la denúncia presentada posteriorment, «un de més petit, es va posar darrere meu i em va començar a mossegar la cama, mentre jo intentava espantar-los». «N’hi havia un que feia més por, més gros i negre, que em va agafar del jersei, d’una jaqueta que duia lligada a la cintura, de la màniga». Era un gos «robust» descriu la Teresa, «i em va tirar a terra». «En aquell moment em pensava que m’acomiadava», explica. Estava envoltada de cinc animals que l’havien mossegat i que s’abraonaven a sobre d’ella. Anaven sols i tots portaven una campaneta al coll explica. Però al final del camp on es trobava va aparèixer una parella i suposa que els animals, en veure més gent, van marxar. Amb l’ajuda de la parella van trucar al 112. Van ajudar a la Teresa a arribar fins a la plaça de l’església de Sant Miquel de Fluvià perquè no aconseguien donar la ubicació perquè fos atesa pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Una ambulància es va traslladar fins a la plaça i també els Mossos d’Esquadra. Va ser traslladada en ambulància fins a l’Hospital de Figueres. Per les lesions més profundes va caldre sutura. Porta vint punts i té altres ferides i urpades a la cama. L’endemà es va traslladar fins als Mossos d’Esquadra a la comissaria de Figueres per presentar la denúncia. Els Mossos han confirmat que s’han obert diligències informatives per un delicte de lesions i que s’ha adreçat als jutjats. Hi ha alguna sospita sobre d’on provenien els animals, però ara haurà de ser el jutge qui determini com s’ha de procedir.