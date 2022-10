Els Mossos d’Esquadra investiguen un robatori violent a la ciutat de Figueres on un home va acabar amenaçat a punta de navalla i agredit.

Els fets van succeir el diumenge passat pels volts de dos quarts d’onze de la nit al carrer de l’Esperança, una àrea cèntrica de la ciutat. Dos homes van abordar-ne un altre que caminava pel vial i el van amenaçar. Li van reclamar el mòbil i la cartera, però aquest s’hi va resistir. Els dos lladres però en comptes de marxa, van amenaçar-los a punta de navalla i el van agredir. Un d’ells va agafar un roc i el va colpejar.

Finalment, els dos lladres van emportar-se el botí desitjat: la cartera i el mòbil de la víctima. Un cop el van obtenir, van fugir ràpidament del lloc dels fets corrent .

La víctima va poder veure bé els seus agressors i va donar-ne una descripció a la policia que els serà molt útil alhora de localitzar-los. Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Figueres ja han rebut la denúncia sobre els fets. La Unitat d’Investigació d’aquesta seu policial està fent indagacions per arribar a detenir als dos autors del robatori amb violència i intimidació a la via pública. Els policies ja tenen una línia d’investigació i tot apunta que aviat hi podrà haver-hi els arrestos.