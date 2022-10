En un món globalitzat, els residus no hi entenen de fronteres i el que avui es llança en un punt pot recórrer centenars de quilòmetres i acabar en un espai protegit com el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. Fer veure als més joves aquesta realitat i conscienciar-los de la necessitat d'evitar el llançament de residus és, precisament, l'objectiu de la segona edició de la campanya 'Let's clean Up Europe', que promouen conjuntament Acció Climàtica i l'Euroregió Pirineus Mediterrània i que es fa simultàniament a les Balears i Occitània. Hi participen un centenar d'alumnes de 4t d'ESO de Castelló d'Empúries recollint deixalles, sobretot microplàstics, a la zona de la reserva integral de les Llaunes.

L'acció, que s'organitza per segon any consecutiu, consisteix en una neteja simultània a un espai natural protegit de cada territori de l'Euroregió. Un total de 100 estudiants de 4t d'ESO de l'Institut de Castelló d'Empúries han participat en l'activitat que, a Catalunya, s'ha fet a la zona de la reserva integral de les Llaunes, a la platja de Can Comes de Castelló d'Empúries. Dividits en grups, els estudiants s'han dirigit a la zona de dunes –envoltada de tanques- per buscar entre la vegetació restes de residus. La majoria, microplàstics que acaben enredats entre les herbes i que, al seu torn, els ocells i altres animals de l'entorn poden acabar-se menjant. Però també hi ha trobat restes de porexpan, ampolles, burilles o, fins i tot, pals de llaminadures. «La simple acció de llençar un plàstic acaba generant una problemàtica més extensa perquè el trobem a la sorra, però els animals l'acaben ingerint i s'integra a la cadena tròfica», explica el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur. «Qualsevol residu acaba en un lloc molt diferent d'on s'ha llençat, a vegades a la platja i a vegades als rius o al mar. Evitar-ne el llançament és molt important per evitar contaminar el nostre medi», afegeix Vilahur. Conscienciar els més joves de la importància d'una bona gestió d'aquests residus és, de fet, l'objectiu principal de la iniciativa, que s'ha fet simultàniament a les Balears i la Catalunya del Nord. Una de les participants Cèlia Arnau celebra que es facin accions com aquestes i admet que cal que els joves integrin les bones pràctiques perquè s'hi juguen el «futur». La responsable de Comunicació de l'Euroregió Mediterrània, Maïna Gautier, remarca que la iniciativa s'emmarca en un dels principals fulls de ruta de l'ens de cara a l'horitzó 2030. «Busquem, a més de fer valdre el medi, que els joves prenguin consciència que sovint la contaminació no es veu i que totes les petites accions tenen conseqüències», afirma. I remarca: «Una cosa que es llença o es perd pel vent en un punt pot arribar a centenars de quilòmetres». La jornada s'ha organitzat conjuntament per la Comissió de Desenvolupament Sostenible de l'Euroregió Pirineus Mediterrània i el Departament d'Acció Climàtica, amb el suport del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. A més de la recollida de residus i la seva classificació, durant el matí s'hi ha celebrat un debat sobre les mesures de prevenció de la contaminació i unes xerrades a càrrec dels diferents responsables del projecte. L'activitat també ha comptat amb la participació de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona amb 80 ambaixadors pel clima.