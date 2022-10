L’ampliació de l’aparcament soterrat de la plaça Catalunya de l’Escala no començarà fins, almenys, el setembre de 2023, i no en el segon semestre de 2022, tal com es plantejava inicialment en el Pla de Govern 2021-2023. El motiu d’aquest endarreriment ha estat la falta d’un informe de la Diputació de Girona que validés l’obra, la qual cosa ha impossibilitat la seva licitació. «El projecte ja està aprovat, però quan una obra supera el mig milió d’euros de pressupost, l’ha de revisar un equip de tècnics externs, de la Diputació. Com que això s’ha retardat, se’ns ha tirat el temps a sobre i renunciem fer l’obra abans de les eleccions», apunta Josep Bofill, alcalde de l’Escala.

En aquest sentit, el batlle afirma que és «impossible» executar el projecte d’ampliació abans d’aquella data, ja que l’obra té una durada prevista de vuit mesos, i si es posés en marxa abans, s’hauria d’executar en període estival, una època de gran afluència turística a la població. L’aparcament de la plaça Catalunya actualment té més de 200 places en superfície, i 45 de subterrànies. Ara, amb l’ampliació prevista «s’incorporaran 90 més de soterrades, que es construiran en dues plantes», diu Bofill.