Unes 300 persones han jurat bandera aquest dissabte al matí al castell de Sant Ferran de Figueres. La xifra és similar a la del 2017, quan es va fer l'última jura de bandera a la ciutat per commemorar el 12 d'octubre.

L'acte l'ha presidit el cap general major de l'exèrcit de terra, Amador Enseñat. El militar ha donat el tret de sortida a l'esdeveniment passant revista a la formació. Després, un a un tots els civils inscrits per jurar bandera han anat desfilant per davant la 'rojigualda' i acotant el cap en senyal de respecte. A banda, l'exèrcit ofereix durant tot el cap de setmana jornada de portes obertes a la fortalesa. També s'hi pot visitar una exposició de material, armament i vehicles de combat al fossat del castell.

La jura de bandera ha comptat també amb la presència de la delegada del govern a Catalunya, Maria Eugènia Gay i de l'inspector general de l'exèrcit tinent general, Manuel Busquier. A més del comandant militar de Girona, el coronel Salvador Medrano, que ha adreçat unes paraules als assistents a la meitat de l'acte. El coronel ha agraït als presents la seva assistència. "Heu fet un pas al front sense rebre res a canvi", ha dit, i ho ha qualificat d'acte de "valentia" per "sortir de l'anonimat". A més, Medrano ha assegurat que els cors dels presents "són els que Espanya necessita per seguir sent la nació que és, pel sentit de la responsabilitat amb la nació i amor a la pàtria".

Unes declaracions que han anat precedides precisament per la desfilada dels prop de 300 civils, que han jurat bandera aquest migdia al castell de Sant Ferran de Figueres i que ha continuat, amb l'entrega d'un reconeixement a la persona més gran i també la més jove que han participat en l'acte. Ambdós individus han protagonitzat també l'entrega d'una corona de llorer al monòlit que presideix el pati d'armes de la fortalesa. Ho han fet acompanyats dels màxims responsables de l'exèrcit i de la delegada del govern a Catalunya.

Durant la prop d'una hora que s'ha allargat l'esdeveniment, l'exèrcit l'ha acompanyat amb música, tant d'instruments com de cant. I en diverses ocasions, s'ha entonat l'himne espanyol. A més, gairebé al final de l'acte, els militars en formació que duien escopeta, l'han disparada al cel a l'uníson. L'organització de la jura de bandera ha anat a càrrec del regiment Arapiles 62, amb base a Sant Climent Sescebes, juntament amb la subdelegació de defensa de Girona. L'última es va fer el 2017, uns dies abans del referèndum de l'1 d'octubre. En concret, es va celebrar el 23 de setembre a la mateixa fortalesa figuerenca.

L'escenari principal de la jura de bandera de civils prèvia al dia de la Hispanitat, el pròxim 12 d'octubre, és una fortalesa gestionada pel Ministeri de Defensa, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Figueres. Construïda el segle XVII, quan governava el rei Ferran VI qui li va posar el seu nom, és la fortalesa militar més gran d'Europa amb un perímetre de 3.120 metres i una extensió de 32 hectàrees. Des del 1988, és també Bé d'Interès Cultural.

Portes obertes al fossat

Des d'aquest divendres 7 d'octubre a la tarda i durant tot el cap de setmana, pot visitar-se el fossat de la fortalesa on s'ha instal·lat una exposició d'armament i vehicles militars. També hi ha programades (el 7 i 8 d'octubre a les cinc de la tarda) demostracions d'assalt d'una unitat de l'exèrcit amb un vehicle mecanitzat. Les exhibicions les fa el regiment Arapiles 62. En paral·lel, la Guàrdia Civil mostrarà els equips cinològics de què disposa el Servei de Protecció de la Natura (SEPRONA) per activitats subaquàtiques, rescat de muntanya i policia judicial. Per últim, la Policia Nacional ha fet demostracions de desactivació d'explosius (TEDAX) ahir divendres i aquest dissabte al migdia.