Jura de bandera civil a St. Ferran

L’última vegada que Figueres va presenciar la jura de bandera per commemorar el 12 d’octubre va ser l’any 2017. Cinc anys després, ahir es van tornar a reunir al voltant de 300 persones al pati d’armes del Castell de Sant Ferran de Figueres, una xifra similar a la de la darrera ocasió.

El cap general major de l’exèrcit de terra, Amador Enseñat, és qui va presidir la jornada, donant el tret de sortida a l’esdeveniment tot passant revista a la formació. Després, els civils inscrits per jurar la bandera van anar desfilant un a un per davant d’ella i van anar acotant el cap en senyal de respecte. A més, també es va fer entrega d’un reconeixement a la persona més gran i a la més jove de les que van participar en l’acte. Ambdós individus van protagonitzar, també, l’entrega d’una corona de llorer al monòlit que presidia el pati d’armes de la fortalesa.

La jura de bandera d’enguany va comptar amb la presència de la delegada del govern a Catalunya, Eugènia Gay, i de l’inspector general de l’exèrcit tinent general, Manuel Busquier.

Qui també va assistir a l’acte va ser Salvador Medrano, el comandant militar de Girona que va adreçar unes paraules a tots els assistents. Primer de tot va agrair la presència de tothom qui es trobava allà i va assegurar que tots els que havien participat en la jura de bandera havien fet «un pas al front sense rebre res a canvi». Això ho va qualificar d’un acte de «valentia» per «sortir de l’anonimat». També va assegurar que el cor de totes aquelles 300 persones «són els que Espanya necessita per continuar sent la nació que és, pel sentit de la responsabilitat amb la nació i amor a la pàtria».

L’esdeveniment es va allargar prop d’una hora i durant tota l’estona l’exèrcit el va acompanyar amb música, tant d’instruments com de cant, i en diverses ocasions es va entonar l’himne espanyol. A més, gairebé al final de l’acte, els militars en formació que duien escopeta la van disparar al cel a l’uníson. L’organització de la jura de bandera va anar a càrrec del regiment Arapiles 62, amb base a Sant Climent Sescebes, juntament amb la subdelegació de defensa de Girona.

Durant tot aquest cap de setmana l’exèrcit ofereix una jornada de portes obertes a la fortalesa, a més de poder visitar una exposició de material, armament i vehicles de combat al fossat del castell.