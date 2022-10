La Fundació Salut Empordà estrena una aplicació per a mòbils i permetrà que els familiars dels ingressats a urgències de l'hospital de Figueres puguin fer un seguiment dels pacients. A més, també es podran gestionar les visites per a l'hospital i el centre sociosanitari Bernat Jaume a través d'aquesta aplicació i descarregar-se justificants d'assistència. Des de l'app els usuaris podran accedir directament al portal de La Meva Salut i veure el pla de medicació. Des d'aquest dilluns l'eina ja estarà disponible per a tots els mòbils amb sistemes operatius d'Android i iOS.