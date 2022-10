L'Audiència ha començat a jutjar tres acusats que s'enfronten a 16 anys de presó per assaltar un matrimoni que regenta un hotel a Cantallops (Alt Empordà). El robatori violent va passar el vespre del 16 de març del 2020, en ple confinament. El judici, que s'allargarà fins dijous, ha començat amb la declaració de les víctimes. El matrimoni ha explicat que els assaltants, que anaven encaputxats i tenien accent sud-americà, els van colpejar, els van lligar i emmordassar, i els van amenaçar amb un ganivet. A l'home van colpejar-lo repetidament per treure-li informació sobre on tenien la caixa forta, i els va haver de dir diverses vegades que no en tenien. A la dona van passejar-la per tot el domicili perquè els ensenyés on tenia els diners. Van robar-los rellotges, joies i uns 1.000 euros en efectiu.

Els Mossos d'Esquadra van detenir els tres processats el desembre. El seu torn per declarar serà demà, davant la secció tercera de l'Audiència.