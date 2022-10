L’Arxiu Municipal de Roses presenta aquest octubre, en el seu apartat web El Document del Mes, els dos únics llibres conservats a la localitat que van formar part del catàleg del Servei de Biblioteques del Front de la Generalitat de Catalunya durant la Guerra Civil: La Catalunya pintoresca i Història de Catalunya, Primeres Lectures. Pertanyen a les biblioteques de les famílies Martinolas i Vicens, respectivament, ambdues conservades a l’Arxiu de Roses.

El Servei de Biblioteques del Front (SBF) va ser un servei de biblioteques mòbils creat per la Generalitat el febrer de 1937 per oferir un lleure als soldats de l’exèrcit republicà, un fet que institucionalitzava el que ja es feia des de l’inici del conflicte per part de famílies i organitzacions.