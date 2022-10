Tres acusats s’han d’asseure al banc dels acusats per presumptament haver assaltat els amos d’un hotel de Cantallops el març de 2020, en plena pandèmia. Els lladres van immobilitzar, colpejar i amenaçar el matrimoni i van robar joies, rellotges i uns 1.000 euros en efectiu.

La secció tercera de l’Audiència de Girona és l’encarregada de jutjar el cas, que va tenir lloc el 16 de març, pocs dies després de la posada en marxa de l’estat d’alarma que iniciava una etapa de confinament. Durant la primera sessió de judici, van declarar els amos de l’hotel i els policies que van dur a terme la investigació que va permetre detenir els tres processats.

El dia dels fets, pels voltants de les vuit del vespre, els assaltants van amagar-se al pati exterior del domicili del matrimoni, que estava situat a la mateixa finca que l’hotel que regentaven i que en aquell moment no tenia clients per la situació de confinament.

Els processats, segons la tesi de les acusacions, van esperar que el propietari arribés amb cotxe i obrís la porta del garatge per colar-se dins i assaltar-lo: «vaig sentir un soroll i vaig veure com se’m tiraven al damunt», ha explicat l’home durant la seva declaració. «Dos em van immobilitzar per darrere i el tercer em va colpejar per fer-me caure a terra». Va proferir un crit, i la seva dona, alterada, va anar fins al pati, on va veure el seu home reduït a terra per dos homes, i un tercer se li va abraonar a ella al damunt.

L’home va rebre diversos cops amb un pal de fusta i van lligar-lo de peus i mans per l’esquena. També li van cobrir la boca amb cinta americana. A la dona van agafar-la pels cabells amb força, la van llançar a terra i també la van immobilitzar. Llavors van arrossegar-los fins a una habitació del domicili, on van col·locar l’home boca avall i van amenaçar-lo amb un ganivet. «Preguntaven contínuament on era la ‘plata’ i on era la caixa forta, i nosaltres els dèiem que no en teníem cap a casa», ha explicat l’amo. Per tal de saber on guardaven els diners i els objectes de valor, van colpejar repetidament l’home a la cara, van colpejar-li les costelles, van retorçar-li els dits i van fer-li un tall a l’estómac. També van amenaçar-los de tallar-li una orella a la dona si no els deien on eren els diners. El matrimoni va dir-los que només l’hotel tenia caixa forta, però que hi havia una alarma i que l’única manera de desconnectar-la era a través del mòbil, amb una eina de reconeixement facial. Tot i intentar-ho, l’home no va aconseguir desconnectar-la perquè el sistema de reconeixement facial no el reconeixia per les lesions que havia patit a les mans i al rostre.

Atemorida, la dona va explicar-los que tenien diners en efectiu en un sobre, i ells van omplir una maleta de joies i rellotges que van trobar al domicili. Segons calculen les acusacions, els lladres es van apoderar d’uns 1.000 euros en efectiu. Després, van conduir la dona a l’habitació on ja havia estat, la van llançar boca avall i van propinar-li diverses puntades de peu a les costelles. Llavors van registrar tota la casa, es van endur un bolígraf, unes ulleres i els mòbils de les víctimes i van fugir.

Més enllà de les lesions físiques, el matrimoni va patir diverses seqüeles psíquiques que encara arrosseguen.

Investigació policial

Els tres acusats van ser detinguts el desembre del mateix any, i han estat en presó preventiva fins ara. A l’escenari dels fets van trobar-hi petjades i el pal de fusta que els lladres van utilitzar per colpejar l’home. La investigació va dur-la a terme la Unitat d’Investigació Criminal dels Mossos d’Esquadra de Girona. La situació de confinament va facilitar la cerca del vehicle utilitzat en l’assalt, ja que durant aquells dies pràcticament no hi havia vehicles a la carretera. Gràcies a diverses càmeres que hi havia prop del domicili de les víctimes, van poder localitzar una furgoneta que hi havia passat en una hora coincident amb l’assalt. Gràcies a això van poder arribar al vehicle, que havien adquirit en una empresa de lloguer a qui van contactar i d’on van obtenir el nom de la persona que l’havia llogat. Era un dels tres acusats. Amb tot, cap de les càmeres que van captar el vehicle va captar el rostre del conductor.

A partir d’aquí van iniciar una investigació a través de la telefonia mòbil que va permetre identificar els altres dos sospitosos.

16 anys de presó

Els tres acusats declararan demà, si així ho consideren, durant la segona sessió del judici, que està previst que quedi vist demà per a sentència. S’enfronten a 16 anys de presó per un delicte de robatori amb violència en concurs real amb dos delictes de lesions. Les acusacions els imputen un agreujant de disfressa. A més, un dels acusats també enfronta un segon agreujant de reincidència, ja que va ser condemnat per un delicte de lesions en un jutjat de Violència contra la Dona de Barcelona el 2016.

Les acusacions demanen més de 17.000 euros d’indemnització als processats pels danys morals patits per les víctimes, així com 2.392 euros més pels danys provocats al domicili i pels objectes sostrets.