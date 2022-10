El trànsit d'estiu ha posat en evidència l'absència del tercer carril d'accés a Empuriabrava

Durant molts anys, la gran assignatura pendent d’Empuriabrava va ser la cruïlla d’accés des de la carretera C-260 que uneix Figueres i Roses. La instal·lació d’un grup semafòric va apaivagar l’alt índex de sinistralitat que ocasionava un punt negre de la circulació a la Costa Brava nord, just a tocar d’algunes mítiques discoteques que arrossegaven milers de clients, sobretot a la nit. Els temps de Scopas i Octopussy van quedar enrere i, amb la pas dels anys, les successives reformes de la carretera per part de la Generalitat van acabar per construir un giratori que deixava enrere els dramàtics temps passats.

La consolidació de la via desdoblada d’aquesta C-260 també va donar peu a un tercer carril d’entrada directa a Empuriabrava venint de Castelló que, en el moment àlgid de la temporada turística evitava excessives retencions de vehicles a l’altura de la rotonda. Abans de la pandèmia, aquest tercer carril va desaparèixer i, aquest estiu, amb la recuperació de les quotes de turisme habituals, ha quedat en evidència que la seva absència es fa notar. No hi ha hagut dia de juliol i agost que, en un moment o altra, no hi hagi hagut retencions de vehicles, un fet que amb el tercer carril no passava amb tanta assiduïtat, segons reconeixen els usuaris habituals de la carretera.

En el lloc d’aquest tercer carril hi ha una franja d’asfalt amb senyalització horitzontal ben visible que prohibeix circular-hi. Des de dalt del pont de vianants que travessa la carretera es percep amb molta claredat aquesta modificació que va ser executada pel departament de Carreteres de la Generalitat, titular de la C-260.

L’alcalde de Castelló d’Empúries, Salvi Güell, explica que «en el seu moment, la decisió de suprimir el tercer carril va ser presa per la Generalitat amb l’argument que era per temes de seguretat. Com que les competències d’aquesta carretera són seves, és a qui li tocava prendre la decisió si considerava que havia de ser així. Des de l’Ajuntament no hem rebut queixes concretes per aquest tema, si bé és cert que el tercer carril facilitava un accés ràpid d’entrada a Empuriabrava».

El problema: l'embús constant venint de Sant Pere

«A l’estiu és un calvari, caldria trobar una solució perquè perdem molta estona fent cua i no és normal que sigui així. Sort en tenim del camí de la depuradora si hem d’anar a Empuriabrava». És la queixa que formalitza Anna Maria Rodríguez, treballadora d’una empresa de la marina i resident a la zona de Sant Pere Pescador. La seva queixa està vinculada a les llargues cues que es formen a l’estiu a la carretera GI-6216 per als vehicles que es volen incorporar a la rotonda de la C-260. La circulació en aquest punt és molt elevada en hores punta.