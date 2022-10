La Fundació per a l'Assessorament i Acció en Defensa dels Animals (FAADA) denuncia la Universitat de Girona (UdG) per "maltractar greument" la gallina localitzada en un camp de maniobres a la base militar de Sant Climent Sescebes. Segons diu l'ONG en un comunicat, l'autorització per a la investigació relacionada amb l'àliga cuabarrada estableix que, encara que s'utilitzi l'animal com a "esquer viu", ha d'estar en "bon estat sanitari i de salut" i no pot "ser mutilat ni patir cap lesió física". "Els testimonis i les proves aportades apunten que va estar lligada durant diversos dies pel cap i les potes, sense menjar ni aigua", exposa FAADA que reclama l'obertura d'un expedient sancionador i que es revoqui l'autorització.

Incident a la base militar de Sant Climent Sescebes per la presència d'una gallina amb una càmera a la zona de maniobres FAADA exposa al comunicat que, segons informacions recopilades per l'ONG, la gallina estava "desplomada i immobilitzada" al costat de dues càmeres de fototrampeig, una etiquetada amb el contacte de la UdG informant que formava part d'un estudi de la fauna. Això va passar el 5 d'octubre i els militars que van localitzar l'animal i van alertar els Mossos d'Esquadra, que es van desplaçar fins al lloc. Aleshores, va arribar un biòleg que va explicar que la presència de la gallina, una càmera i un sensor de moviment formaven part d'una investigació científica autoritzada. Els Mossos van comissar la gallina i els aparells i van anar, amb el biòleg, fins a la comissaria de la Jonquera on van prendre declaració a l'investigador. Els Mossos van instruir diligències informatives per al jutjat. "Des de FAADA hem comprovat que la Universitat de Girona està fent un estudi de fauna a la zona de l'Alt Empordà amb el qual el pretén capturar un exemplar d'àliga cuabarrada amb la finalitat de col·locar-li un transmissor que evidenciï quin és el seu territori i avaluar possibles impactes en l'espècie", exposa l'ONG que afegeix que això demostra que la gallina s'utilitzava com a "esquer viu". Segons FAADA, fins i tot comptant amb autorització, la normativa obliga a garantir que l'esquer estigui "en bon estat sanitari i de salut, garantint el seu origen i traçabilitat i sense que pugui ser mutilat ni patir cap lesió física". Per això, consideren que hi ha hagut una "vulneració patent" de la normativa sobre protecció animal de la Generalitat i, en concret, de la Llei de protecció dels animals i de l'experimentació amb animals. "En definitiva, el patiment infligit a aquesta gallina és constitutiu de diverses infraccions administratives greus, o fins i tot molt greus, si arriba a determinar-se que el tracte que va rebre la gallina en qüestió va produir conseqüències molt greus per a la seva salut", remarca l'entitat. Per això, reclamen que s'obri un expedient sancionador contra la universitat i el biòleg responsable de l'estudi i que es revoqui l'autorització que permet desenvolupar la investigació científica. FAADA subratlla que han requerit al responsable de l'estudi que demostri si la gallina va rebre assistència veterinària després de la troballa (els Mossos li van retornar al biòleg després de prendre-li declaració) i que concreti quants animals més "han patit la mateixa sort". Finalment, FAADA elogia l'actuació "impecable" dels militars per haver denunciat la situació i critica la "total falta de sensibilitat" dels mitjans de comunicació a l'hora d'informar de la notícia: "Van obviar completament el maltractament evident patit per l'animal".