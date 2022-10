Els tres acusats s'han desvinculat de l'assalt a un matrimoni que regenta un hotel a Cantallops (Alt Empordà). El robatori violent va passar el 16 de març del 2020, en ple confinament. Al judici, que s'ha fet a l'Audiència de Girona, els processats han donat explicacions als indicis que les acusacions esgrimeixen contra ells. L'acusat que va llogar la furgoneta que els lladres van fer servir per anar a Cantallops ha afirmat que tenia un deute amb el seu camell i que el traficant li va proposar saldar-lo a canvi d'arrendar-li el vehicle. Ha afegit que també li va deixar la targeta que van fer servir els assaltants per pagar peatges. Els altres dos processats han dit que no es coneixien entre ells i que no van participar en el robatori.