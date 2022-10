L'Ajuntament de Roses crearà una gran àrea d'espasi verds connectats a l'entorn del cementiri.

El projecte té un cost de 440.949 euros i incidirà en una superfície de 4200 metres quadrats.

La proposta contempla a l'entorn del cementiri i el tanatori, crear una illa completa, mantenint l'olivar existent i potenciant-lo amb la plantació de nou arbrat.

El resultat serà una rambla verda al carrer Pere III instal·lant bans i zones d'estada de descans per als vianants. L'illa enllaçarà els carrers Josep Irla, Pere III, camí del Cementiri i carretera del Mas Oliva.

El projecte contempla crear una vorera amb murs-bancs que farà les funcions de passegi fins a connectar i integrar-se amb la plantació de nou arbra. A les 31 oliveres que hi ha actualment se sumaran 32 nous arbres que crearan un gran parc on també hi haurà bancs. Es plantaran til·lers, freixes, baladres i un lledoner.

A més, al carrer Pere III es crearà un passeig amb arbrat nou i bancs per connectar els espais esportius. I per últim, la vorera al llarg del mur del cementiri per la carretera del Mas Oliva, s'eixamplarà per facilitar el pas de vianants i es dotarà d'arbres til·lers i bancs, integrant-la al conjunt de zones verdes cereades.

El conjunt d'espais projectats, diu l'Ajuntament, dotaran d'un entorn harmoniós, verd i totalment connectat tota l'illa, permetent el passeig de vianants i oferint-los espais de descans envoltats de vegetació i arbrat.

S'han tingut en compte aspectes com l’adaptació al clima de la zona, la salubritat de les espècies i un baix consum d’aigua.