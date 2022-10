Un nou dispositiu al sector Oest de Figueres contra el frau elèctric ha detectat 10 connexions irregulars.

L'operatiu s'ha fet aquest matí i hi han participat la Guàrdia Urbana de Figueres, efectius dels Mossos d'Esquadra i tècnics de la companyia Endesa.

Durant el desplegament s'han inspeccionat 89 instal·lacions.

Aquest nou dispositiu és un més dels que es fan en aquesta zona de Figueres on sovint hi ha talls de llum perquè hi ha alguns habitatges que tenen la llum punxada.