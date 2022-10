Roses ha signat un nou conveni amb l’entitat social IN VIA per dos anys més per a pagar el lloguer de famílies en situació de vulnerabilitat. L’entitat va ajudar l’any passat a 31 famílies i va pagar un import de 41.870 euros en lloguers.

La regidora d’Acció Social, Esther Bonaterra, explica que «la signatura d’aquest conveni permet accedir a molts usuaris de Roses al programa de Suport a les famílies en situació de vulnerabilitat que gestiona INVIA a través del finançament econòmic de la Generalitat de Catalunya». IN VIA ofereix un suport econòmic a les famílies que presenten dificultats a l’hora de fer front al pagament del lloguer del seu habitatge, així com un seguiment en coordinació amb els serveis socials de referència». Els ajuts es destinen al pagament del lloguer i lloguers endarrerits, especialment a les famílies monoparentals i supervivents de violència masclista, i que es trobin desenvolupant un pla de treball amb els serveis socials d’atenció primària municipals. Al mateix temps, el conveni respon a l'exercici de la competència en matèria de prestació de serveis socials, promoció i reinserció social. Segons el procediment, l’Ajuntament és l’encarregat, a través de les treballadores socials del departament d’Acció Social, de la realització del seguiment i informes socioeconòmics sobre les famílies, així com de la comprovació i recollida de documentació conforme es compleix amb els requisits. A continuació, aquesta informació és tramesa a IN VIA, que és l’encarregada de fer efectius els pagaments, que són realitzats entre el dia 1 i 5 de cada mes, directament als propietaris dels habitatges de lloguer, «sense que aquest servei representi, per tant, cap despesa econòmica per a l’Ajuntament».