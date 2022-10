Un incendi en un vaixell ancorat al port de Roses ha acabat amb un vessament d'hidrocarbur.

Els fets s'han produït cap a un quart de dues i a la zona s'hi han desplaçat els Bombers i Salvament Marítim.

Segons els Bombers, que han activat dues dotacions terrestres quan han arribat al port s'han trobat que sortia fum de la part de darrere del vaixell i que el foc, ja estava apagat.

Arran de l'incendi però, han detectat és que s'havia produït una fuita del combustible. Inicialment, han activat la unitat subaquàtica però posteriorment, Salvament Marítim s'ha fet càrrec del vessament d'hidrocarbur, que a hores d'ara -tres quarts de tres- treballen per acabar-lo de contenir.

No s'han hagut de lamentar ferits i en l'embarcació, no hi havia ningú, asseguren des del cos d'extinció d'incendis.