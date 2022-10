Una baralla a la zona d'oci nocturn de Figueres s'està fent viral a les xarxes socials. L'enfrontament va tenir lloc el cap de setmana i de matinada a la plaça del Sol, a prop de la biblioteca.

En el vídeo que s'ha viralitzat s'hi pot veure com dos episodis de l'enfrontament. El qual va dirigit sobretot contra un home, que al final acaba colpejat per diversos individus per tot el cos. Al final de les imatges, es veu com no li paren de donar cops de peu al cap.

· Advertència · El vídeo conté imatges que poden ferir la sensibilitat

Ni la Guàrdia Urbana de Figueres, ni els Mossos d'Esquadra van rebre cap avís sobre els fets, asseguren des d'ambdós cossos policials. Tampoc els consta per ara cap denúncia.