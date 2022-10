Prop d’un centenar de persones van assistir dissabte a la presentació de Cristina Bech com a candidata de Demòcrates a Castelló i Empuriabrava. La candidata va manifestar que les prioritats passen per millorar «la relació» entre les dues «vessants» del poble, per recuperar la seguretat, per promocionar la indústria tant com l’agricultura, el turisme i lahistòria per tornar a fer de Castelló i Empuriabrava, una vila cohesionada, atractiva i de prestigi mundial.