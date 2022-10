La Comissió de Peticions de la Unió Europea ha admès a tràmit una denúncia presentada per l'Associació Stop Macro Parc Eòlic Marí contra la construcció del parc Tramuntana pels greus "impactes" que consideren que tindrà sobre la biodiversitat de la zona, l'economia i el paisatge. La presidenta de l'organisme, Dolors Montserrat, els ha respost per carta que després d'examinar la seva petició l'han declarat admissible perquè entra dins els àmbits d'actuació de la Unió Europea i avança que li ha demanat a la Comissió Europea que faci una investigació preliminar sobre el tema.

A la petició, l'associació remarca que el parc projectat –l'únic que hi havia sobre la taula quan es va enviar la denúncia- tindria una afectació important sobre un espai proper que forma part de la Xarxa Europea Natura 2000. També recorden l'informe emès per la Diputació de Girona i que dues de les tres juntes rectores dels parcs naturals afectats van aprovar subscriure el manifest de la plataforma.

Els opositors, a més, remarquen que no només tindrà impacte el parc en sí, sinó també les infraestructures associades. "Creiem que tot això ha d’arribar a la Comissió Europea i per aquest motiu sol·licitem la seva ajuda", insisteixen tot recordant que "bona part del territori" hi està en contra.

"Tenim 25 mocions aprovades per ajuntaments i consells comarcals donant suport al manifest de la plataforma, 25.000 firmes demanant que s'aturi la proposta i la comunitat científica també hi està en contra", afegeixen. A més, recorden que fa poc es va fer públic un estudi on es recomana allunyar i excloure els parcs eòlics marins de les zones protegides del Mediterrani.