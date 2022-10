Diversos usuaris d'embarcacions de Cadaqués (Alt Empordà) han creat una entitat sense ànim de lucre per representar el col·lectiu. Es tracta de l'Associació d'Usuaris d'Embarcacions d'Esbarjo de Cadaqués (AUEECAD), i els membres d'aquesta entitat volen convertir-se en interlocutors entre els usuaris de les embarcacions i les administracions. Fins ara, aquesta figura no existia, però amb la tramitació de l'aprovació del Pla Rector de l'Ús i Gestió (PRUG) de l'àmbit marí del Parc Natural del Cap de Creus han vist «necessari» agrupar-se per defensar conjuntament els interessos. Els membres de l'AUEECAD han recordat que Cadaqués té més de mil embarcacions i és l'únic municipi del parc natural sense un port esportiu ni nàutic.

Les embarcacions d'esbarjo fondegen en boies de temporada que estan repartides entre Cadaqués i Port Lligat. Es tracta d'espais oberts que no estan protegits de les llevantades i això impliquen problemes i necessitats diferents que en la resta de municipis del parc natural, on sí que hi ha ports esportius. Els fundadors de l'entitat asseguren que qualsevol persona es pot adherir a l'associació, tingui o no una embarcació. L'únic requisit és que s'hi apuntin aquells qui vulguin gaudir de la nàutica recreativa amb llibertat però també amb respecte i compromís amb el medi ambient. Amb la tramitació del PRUG al Parc Natural del Cap de Creus han vist la necessitat de tenir una representativitat única davant de la Generalitat i altres administracions. El primer objectiu que es marca l'AUEECAD és treballar de forma activa en el procés de participació ciutadana del PRUG que s'està fent actualment. La presidenta de l'associació, Mònica Esteve, ha detallat que l'entitat «vetllarà per l'ús i el gaudi dels associats a l'entorn marí» al mateix temps que es «consciencia en la responsabilitat de fer-ho dins un parc natural amb un gran valor ambiental i ecològic».