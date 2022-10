La Policia Nacional ha enxampat dos homes a l'AP-7 que transportaven 240 quilos de marihuana i 5,6 de cocaïna ocults sota un matalàs d'una autocaravana.

Els dos ocupants han ingressat a presó i durant l'escorcoll del vehicle, els gossos policies també van localitzar 3.315 euros en efectiu. Ambdós homes han ingressat a presó provisional.

Els traficants anaven amb una autocaravana logotipada a nom d'un equip de motocròs i la policia els va aturar en veure que no duien matrícula a la part de darrere del vehicle, sinó un rètol fet de cartó.

Aquesta troballa, la van fer agents de la Policia Nacional de la comissaria de la Jonquera durant un dispositiu estàtic de control a l'autopista AP-7 en compliment de les seves funcions de lluita contra la delinqüència transfronterera.

El dispositiu policial es va iniciar al voltant de les vuit del vespre i els policies van observar una autocaravana que no portava matrícula a la part del darrere del vehicle. Al seu lloc, hi havia un rètol de cartó amb la matrícula del vehicle escrita a mà. Per això, van fer aturar-la.

Els agents van demanar als dos ocupants quin era el motiu del viatge i es van mostrar nerviosos: donant respostes evasives i a més, es contradeien entre ells.

Els gossos policia

Mentre això succeïa, els policies també van sentir una intensa olor de marihuana i van demanar que s'hi acostés l'indicatiu amb els Guies Canins, ja que no podien registrar l'interior de l'autocaravana.

Els dos gossos van marcar presència de droga a l'interior i en diferents punts del vehicle i per això, van informar el jutge i van sol·licitar una ordre judicial d'entrada i registre a l'autocaravana.

Com a resultat d'aquesta, els policies van localitzar 206 bosses amb marihuana i que estaven camuflades a sota d'un dels matalassos de l'autocaravana. En total hi havia 242,790 quilos. També van trobar tres embalums més que contenien cocaïna, segons van comprovar amb el narcotest. Hi havia un total de 5,675 quilos d'aquesta substància. Al mateix temps, durant l'escorcoll van trobar 3.315 euros en efectiu.

Davant de totes les evidències, els agents van arrestar els dos ocupants: dos homes de nacionalitat búlgara que van quedar acusats d'un delicte contra la salut pública. Van passar a disposició del jutge i aquest, després de ser escoltats en declaració, van ingressar a presó provisional.