La secció quarta de l'Audiència de Girona ha suspès un judici per culpa de la traducció "poc acurada" de l'intèrpret, que havia de traduir les declaracions de l'acusat i la víctima, ambdós francesos. El tribunal ha emplaçat les parts a una nova celebració que tindrà lloc el mes vinent i que s'efectuarà amb un altre traductor.

Els fets que han arribat a judici van tenir lloc el 10 de maig de 2018. Víctima i acusat eren parella des de feia uns mesos, i van anar a passar uns dies a un apartament que l'home tenia a Empuriabrava. Segons les acusacions, cap a les dues del migdia, l'acusat va anar al sofà de l'apartament on la víctima estava estirada i va estirar-se sobre ella. Tot i les queixes reiterades d'ella perquè la deixés anar, no va fer-li cas, la va immobilitzar i va agredir-la sexualment.

Durant la seva declaració, l'acusat ha manifestat que les relacions van ser consentides.

Per aquests fets, s'enfronta a 12 anys de presó per un delicte d'agressió sexual. Les acusacions també li demanen una mesura de llibertat vigilada durant deu anys i que indemnitzi la víctima amb 20.000 euros pels danys morals patits. Per la seva banda, la defensa demana que se l'absolgui.